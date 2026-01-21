JR東海によりますと、東海道新幹線はあす、滋賀県の米原地区を中心に雪の予報が出ているため、通常より速度を落として運転し、遅れが発生する可能性があるということです。JR東海は、今後の気象情報や運行状況に注意するよう呼びかけています。