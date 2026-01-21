男性が倒れているのが見つかった兵庫県姫路市のマンション周辺を警戒する警察官＝20日兵庫県姫路市のマンション駐車場付近で住人の会社員木田大助さん（33）が刺殺された事件で、県警は21日、背中の刺し傷が体の中心部の血管まで達していたと明らかにした。司法解剖の結果、傷は1カ所で、死因は出血性ショックだった。木田さんの車のドアは開いたままで、運転席にも血が付いていたことがこれまでに判明。県警は出勤で車に乗り