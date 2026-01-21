栃木県選挙管理委員会の金田尊男委員長は21日、衆院選が表明から公示まで約1週間の短期日程となったことに苦言を呈した。県庁で開いた報道関係者向けの説明会で「候補者が十分に準備し、有権者に政策を訴えるのが難しい。残念で疑問に思う」と指摘した。