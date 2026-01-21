21日午後、日本維新の会は27日公示、2月8日投開票の衆議院選挙のマニフェストを発表した。その中で「副首都構想」の候補地について、大阪以外の福岡、札幌などを具体的に上げた理由について説明した。斎藤アレックス政調会長の回答藤田文武共同代表は統治機構改革が政治の中で一つの大きな課題であるとし、「東京一極集中を打破して、首都圏のバックアップ機能、そして経済圏をもう一つ二つと、この多極分散型の経済圏を目指す