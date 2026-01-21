ミスタードーナツは、期間限定商品「トリオハート ショコラ＆プラリネ」を、ミスドネットオーダーでの予約限定で発売。2026年1月22日から予約注文を開始します。3種のハートチュロは好みに応じた食べ方を楽しめる現在販売中の「Mister Donut×GODIVA」シリーズから、ミスタードーナツ55周年記念として「トリオハート ショコラ＆プラリネ」が登場します。1つ1つの仕上げやトッピングなど、ミスタードーナツとベルギーのチョコレート