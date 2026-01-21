全国のコメダ珈琲店では、2026年1月22日から2月中旬まで、クラブハリエとのコラボレーション商品「クラブハリエ監修 ショコラノワール」を数量限定で販売します（一部店舗を除く）。ザクザク食感とほろ苦い味わいをプラス昨年に引き続き、滋賀県近江八幡市の洋菓子ブランドとコラボレーションした「クラブハリエ監修 ショコラノワール」が、進化して再び登場。今年は、クラブハリエのバームクーヘン生地を練り込んだショコラクッキ