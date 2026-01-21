県内のクマ被害の現状と対策を把握するため、青山繁晴環境副大臣が県庁を訪れ、鈴木知事と意見交換を行いました。鈴木知事は、クマ対策に関する交付金の予算をしっかり確保して弾力的に運用し、支援を拡充するよう要望。青山副大臣は“できる限りのことをやる”と応じました。鈴木知事との面会に先立ち、青山繁晴環境副大臣は、クマの緊急銃猟が去年行われた秋田市の現場を視察しました。市街地にクマなどが現れた際、緊急性や安全