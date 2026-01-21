フェニックス・サンズは、1月21日（現地時間20日、日付は以下同）に敵地エックスフィニティ・モバイル・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ相手に116－110で勝利し、3連勝を飾った。 この日はデビン・ブッカーがゲームハイの27得点に4アシスト、グレイソン・アレンが16得点5リバウンド6アシスト、ジョーダン・グッドウィンが16得点5リバウンド2スティールを残す