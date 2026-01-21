日本生命は、地域貢献活動の一環として、地域振興を目的とした寄付金を日本赤十字社岡山県支部に贈りました。 「それでは贈呈をお願いします」 日本赤十字社岡山県支部で開かれた寄付金の贈呈式です。日本生命が全国各地で取り組んでいる地域課題の解決に向けたプロジェクトの一環として行われたもので、地域の健康増進や疾病予防などにつなげてもらおうと約27万円が寄付されました。 （日本生命岡山支社小松隆宏支社長）「日