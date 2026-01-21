luvが、ニューシングル「Ohaguro」を2月4日に配信リリース。あわせてジャケット写真とMVのティザー映像が公開された。 （関連：muque、レトロリロン、yubiori、まんぷく……リアルサウンド編集部がいま気になるバンドをピックアップ） ジャケット写真はタイトル通り、Hiyn（Vo/Gt）が“お歯黒”をしたインパクトがありながらもスタイリッシュなビジュアルに。また、MVのティザーでは楽曲の世界観を