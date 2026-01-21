きょう1月21日は「スイートピーの日」です。岡山県の特産品であるスイートピーをPRしようと、総社市でアレンジメント教室が開かれました。 【写真を見る】1月21日は「スイートピーの日」岡山県の特産品・スイートピーをPRするアレンジメント教室 色鮮やかな花を生けていきます。総社市にあるJAの直売所で開かれたスイートピーのアレンジメント教室です。 出荷が