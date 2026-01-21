日銀が２１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５７円９１～９３銭と前営業日比４５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円０３～０７銭と前営業日比０８銭のユーロ安・円高だった。対ドルでは１ユーロ＝１．１７１７～１８ドルと同０．００２８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS