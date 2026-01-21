（台北中央社）日台米合作映画「Dear Stranger／ディア・ストレンジャー」に主演した俳優の西島秀俊、グイ・ルンメイ（桂綸鎂）、真利子哲也監督が20日までに台湾メディアの取材に応じ、撮影の裏話を語った。西島は子役と打ち解ける上での秘訣を明かした。同作で父親を演じた西島。息子役のエヴェレスト・タルデに自己紹介する際には、自身が実写映画「名探偵ピカチュウ」でピカチュウの日本語吹き替えを担当したことから、