SB C＆SとBeijing Roborock Technologyは、洗練されたデザインと圧倒的な清掃性能を融合した最新ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro（ロボロック キューレボ カーブ ツー プロ）」を2月4日から全国のヤマダデンキとヤマダウェブコムで発売する。価格はオープンで、実勢価格は21万9780円。1月21日には予約の受け付けを開始している。●Roborock史上最高「2万5000Pa」の吸引力Qrevo Curv 2 Proは、Roborock史上最高クラ