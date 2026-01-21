¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Vaundy¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ2·î11Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Æー¥ÈÈþ½Ñ´Û―YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢ー¥È¡Ù¤Î¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡×¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·¡£Æ±¶Ê¤Î°ìÉô²»¸»¤ò´Þ¤àSPOT±ÇÁü¡Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅ¸¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ò¤Ä¤È¤á¤ëã·Æ£ÈôÄ»¤¬Ã´Åö¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£Vaundy¡¢1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤Î¥¢ー¥È¤¬²»³Ú¤ä¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á