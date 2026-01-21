自民党は２１日、現職の議員が２人いる広島４区について、新谷正義氏を公認候補とすることを決めました。自民党は１月２７日に公示される衆議院選挙をめぐり、広島４区の公認候補者を比例中国ブロック選出の新谷正義氏にすることを発表しました。４区を地盤とする自民党の現職は新谷氏のほか、前回４区から出馬した寺田稔氏がいて、どちらが公認候補者となるか注目されていました。寺田氏は比例に回ることになり、県連は党本部