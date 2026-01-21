ハウス食品株式会社は、とんこつ味の袋ラーメン「うまかっちゃん」の新商品として「うまかっちゃん＜久留米風とんこつ＞」を、2月2日より期間限定で発売します。販売エリアは九州・沖縄地区および山口県のスーパーなど。実は「久留米風とんこつ」という同名の商品は過去にも発売されていましたが、今回は全くの新商品として登場するもよう。とんこつラーメン発祥の地と言われる「久留米ラーメン」の特徴を、とことん追求した一