2025年７月、岩国市の住宅から時価およそ６８００万円相当の金塊４本などが盗まれた事件で、警察は事件に関与した疑いで新たに２５歳の男を逮捕しました。窃盗と住居侵入の疑いで逮捕されたのは兵庫県尼崎市に住む２５歳の男です。警察によると男は2025年７月、岩国市の住宅から時価およそ６８００万円相当の金塊４本などが盗まれた事件に関与した疑いがもたれています。この事件を巡ってはこれまでに実行役の２人が逮捕・起訴され