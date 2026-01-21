サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップは20日に準決勝の2試合が行われ、前回王者の日本は韓国を1-0で下し、中国はベトナムに3-0で快勝した。中国メディアの観察者網によると、U-23中国代表のアントニオ・プチェ監督はベトナム戦後の記者会見で、24日の決勝で対戦する日本について「とても素晴らしいチームだ」と敬意を表した上で、「しかしわれわれは最後まで戦い抜く」と誓った。中国スポーツメディア