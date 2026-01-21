NECプラットフォームズは、「Wi-Fi 7」規格対応の無線LANルーター「Aterm（エーターム） 19000T12BE」を2026年1月下旬に発売する。最大1万8669Mbpsの高速無線通信高速性と安定性を高めた最新の無線LAN規格「Wi-Fi 7（Draft IEEE 802.11be）」に対応する。2.4GHz/5GHz/6GHzの3つの周波数帯域を同時に利用可能な12ストリームモデル。最大1万8669Mbpsの高速無線通信を実現した。10Gbps対応のWAN/LANポートを各1ポートずつ装備（LANポ