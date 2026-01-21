◇大相撲初場所11日目（2026年1月21日両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は、ここまで2敗だった好調の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）を寄り切り、8日目からの連敗を3で止めて7勝4敗とした。立ち合いは右を固めて右肩をぶつけた。押し込んだ勢いで右を差し勝ち、左で抱えながら一気に勝負を決めた。これで対戦成績は10戦全勝となった。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方は取組前か