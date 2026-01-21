ボートレースびわこのG2「第69回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」優勝戦が行われ、5号艇の岩瀬裕亮（37＝愛知）が5コースから会心の捲り差し突破。デビュー16年目で待望の特別競走初優勝を飾った。2着は4コースからトップスタートで攻めて先に捲り差した坪井康晴。インから先マイして粘った特別競走初優出だった佐藤航が3着。2010年のデビューから愛知支部期待の逸材と言われ続けた岩瀬が、ついに特別競走タイトルホルダー