「大相撲初場所・１１日目」（２１日、両国国技館）横綱大の里は関脇霧島を下し、連敗を３で止めた。７勝４敗とした。連敗中は先場所休場の原因となった左肩を気にする姿をみせている大の里。前日は熱海富士の取り直しの末に敗れた中、この日はここまで２敗の霧島を相手に右からぶつかると、しっかりと霧島の動きをみながら冷静に寄り切った。苦しむ横綱がもがきながらも手にした勝利に、館内も安どしたような万雷の拍手に