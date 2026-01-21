timelesz寺西拓人（31）が、このほど都内で行われたミュージカル「PRETTY WOMAN The Musical」（22日から、東京・東急シアターオーブなど）囲み取材と公開ゲネプロに出席した。同作は大ヒット映画「Pretty Woman」が原作の日本版ミュージカル初演。日本版上演台本と訳詞を俳優の城田優（40）が担当した。寺西は作品について「すごくハッピーな作品。なんとなく今、日本って暗いなって思うことがあるので、この作品を通して少しでも