スペインでまた列車事故、1人が死亡しました。スペイン北東部バルセロナ近郊で20日、走行中の列車が線路上に崩れ落ちた壁に衝突しました。地元メディアなどによりますと、この事故で運転士が死亡したほか、乗客など37人が負傷し、うち5人が重傷だということです。数日間続いた豪雨の影響で、線路沿いの壁が崩れ落ちたのが原因とみられています。スペインでは2日前の18日にも高速鉄道の列車が脱線して別の列車と衝突し、42人が死亡