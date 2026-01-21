『奥村組スポーツスペシャル 第45回大阪国際女子マラソン』(カンテレ・フジテレビ系、25日12:00〜)で解説を務める野口みずきが、“DJみずき”としてCM前の選曲を担当する。DJみずき(野口みずき)アテネ五輪で金メダルを日本にもたらした野口だが、彼女の驚異的な走りを支えていたのは、レース中、頭の中で鳴り響いていた“脳内ジュークボックス”だったという。「自分の中のテンポと音楽がシンクロすると、どんどんいい走りに戻って