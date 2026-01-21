ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が20日に配信された。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○さとう珠緒、衝撃の酒癖を告白番組のスタジオゲストには、さとう珠緒が登場。酒にまつわるトークでは、「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白する。さとうは「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」といい、「前に女の子と2人旅をして、気がついたらおじさんと3人旅になっていた」と