名古屋市を襲う大地震。その瞬間、帰宅途中の私たちは何を頼りに行動するべきか。電車が止まり、街が混乱する中で命を守る鍵となるのは、正確な情報と日頃の備えでした。 ■帰宅中に震度6強の地震発生 今後30年以内に60％から90％程度以上の確率で発生すると言われている「南海トラフ地震」。甚大な被害が想定されています。 では、今私たちはどう備えるべきか。これは名古屋市を舞台にした、誰にでも起こりうる“も