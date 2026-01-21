人気スイーツを手がける｢LE CHOCOLAT DE H｣「アンテノール」「パティシエ エス コヤマ」のパティシエらが神戸・北野を拠点に新ブランド「ザ・ガトーブラザーズ」を立ち上げ、第1弾商品を23日（金）から発売する。北野は明治期以降、外国人が居住し、日本の洋菓子文化発信地の1つとなってきた。今回の新ブランド設立は、そんな歴史的背景を踏まえつつ、神戸スイーツの伝統を次代へつなぐ目的も込めているという。ブランド名「ザ