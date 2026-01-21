TM NETWORKのメンバーであり、小説家としても活動する木根尚登さんが、ラジオ関西の番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』に出演。これまでの活動について語りました。TM NETWORKのメンバー・木根尚登さん（写真左）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同右）木根さんは、1979年にロックバンド・SPEEDWAYのメンバーとしてデビュー。1983年には、同グループに所属していた小室哲哉さん、宇都宮隆