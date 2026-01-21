災害時における「食の備え」は、家庭はもちろん自治体にとって重要な課題の一つ。この解決策となりうる取り組みを兵庫県の高校生が行っているといいます。詳しく取材しました。☆☆☆☆取り組みを実施しているのは、兵庫県立姫路商業高等学校の地域創生部。所属する生徒達は環境教育の出前授業や災害備蓄食の販売を通じた啓発運動など、「地域課題の解決」をテーマに活動しているのだとか。そんな彼らが開発したのが「ふわ姫