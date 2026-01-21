2月8日に投開票される衆議院議員選挙に向けて発表された公約や、去年の参議院議員選挙の公約などから各党の消費税についての政策をまとめました。自民党と日本維新の会はともに、食料品について2年間0％を掲げています。中道改革連合は、食料品について恒久的に0％としています。国民民主党は、一時的に一律5％。れいわ新選組は、速やかに廃止。共産党は一律5％。その後、廃止。参政党は、段階的に廃止。日本保守党は、食料品につ