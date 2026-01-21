◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１月２１日、栗東トレセン闘争心をたぎらせ、充実ぶりをアピールした。レディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は団野大成騎手を背に、坂路を単走。序盤から重心を下げてスピードに乗ると、ラスト２ハロンで進路を内ラチ沿いへ。速度を保ったまま脚を伸ばし、５４秒１―１２秒５でフィニッシュした。小林調教師は