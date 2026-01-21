◆大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・高安（田子ノ浦）をとったりで３敗を守り、勝ち越した。高安は４敗目。横綱・大の里（二所ノ関）は、関脇・霧島（音羽山）を寄り切り、７勝目。霧島は３敗に後退した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）に寄り切られ、４敗目。新大関・安青錦（安治川）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）を下手投げ、２敗を堅持