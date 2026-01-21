山形県内は強い冬型の気圧配置の影響で、22日未明から25日にかけて大雪となる所がある見込みです。山形地方気象台は「大雪警報を発表する可能性がある」として、交通障害などに警戒を呼びかけています。県内は冬型の気圧配置の影響で各地で雪となりました。21日午後4時までの24時間降雪量は、尾花沢29センチ、米沢21センチ、酒田4センチ、山形3センチとなっています。また、山形市で今シーズン初めての真冬日を記録するなど