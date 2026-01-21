昨年の報知新聞社杯エーデルワイス賞・Ｊｐｎ３勝ち馬で、前走は大井の東京２歳優駿牝馬３着だったリュウノフライト（牝３歳、父ホッコータルマエ）は北海道・山口竜一厩舎から栗東・四位洋文厩舎へ転厩。次走は横山和生騎手とのコンビでクイーンＣ（２月１４日、東京・芝１６００メートル）への出走を予定している。京都２歳Ｓ９着のサトノアイボリーは引き続き団野大成騎手とのコンビできさらぎ賞（２月８日、京都）を予定。