今季最長寒波が静岡県内にもやってきましたが、そんな中「冷え」から体を守るにはどんなことに注意したら良いのか、そのコツを取材してきました。静岡県内も本格的な冬を迎え厳しい寒さが続いています。この時季の悩みと言えば…。（市民）「冷え性。手足がずっと冷たいズボンと靴下はいても」（市民）「もう防寒のみ。手首足首、いわゆる首というところを温めるといいと聞いたので」（市民）「冷えるのが一番困るよね」やはり「冷