24時間テレビに寄せられた寄付金で購入した、電動の移動支援機器が1月21日に高知県佐川町の児童に贈られました。子ども用の電動移動支援機器「ベビーロコ」。姿勢を保つ椅子を取り付け、自分でジョイスティックを操作して安全に室内を移動できます。21日、佐川町の斗賀野小学校で24時間テレビの寄付金で購入した「ベビーロコ」が小学2年生の福岡大翔さんに贈られました。福岡さんは、生まれた時から脳性麻痺で、体をう