ミラノ・コルティナオリンピックまであと16日。静岡･掛川市出身のスノーボーダー･三木つばき選手が、北京に続き2大会連続で日本代表入りを果たしました。2大会連続でスノーボード代表入りを果たした掛川市出身の三木つばき選手。コースに設置された旗の間を通り、そのタイムを競うアルペン競技。三木選手はこのアルペン競技で、2025年はシーズンを通してポイントを競うワールドカ