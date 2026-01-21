アマチュアを統括する日本ボクシング連盟が２１日、都内で会見し、東京科学大学病院（東京・文京区）と「医療連携および研究事業連携に関する覚書」を締結したことを発表した。プロボクシングを統括する日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）も同日、東京科学大と同様の覚書を締結したことを発表した。今後、競技における安全性向上と選手の健康保持を目的とし、事故発生時の救急診療体制、脳震盪症例の医療対応、リングサイド