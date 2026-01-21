timeleszの寺西拓人が20日、東京・渋谷の東急シアターオーブでミュージカル『PRETTY WOMAN The Musical』のゲネプロ＆取材会に参加した。【舞台カット】手の甲にキス！ブルージャケット姿の寺西拓人『PRETTY WOMAN The Musical』は、1990年に公開されて大ヒットした映画『Pretty Woman』を原案に、これまで『キューティー・ブロンド』、『ヘアスプレー』、そして昨年春に4度目の日本版が上演された『キンキーブーツ』など、数