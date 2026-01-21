タレント・俳優の華ゆりさんが悪性リンパ腫のため亡くなったことがわかりました。80歳でした。所属事務所の松竹芸能が公式サイトに訃報を掲載しました。【写真を見る】【 訃報 】華ゆりさん80歳で死去「サカイ引越センター」CM「ほんまかいな、そうかいな」で一世を風靡公式サイトでは「弊社所属タレントフラワーショウの華ゆり（享年80歳）が、2026年1月18日午前4時29分に悪性リンパ腫の為、大阪市内の病院にて永眠いたし