検察庁東京地検特捜部は21日、架空の広告宣伝費を計上し、法人税と消費税計約8100万円を免れたとして、法人税法違反などの罪で、芸能事務所「デルタパートナーズ」（東京）の小泉宗弘代表取締役（51）を在宅起訴し、法人としての同社を起訴した。法人税法違反ほう助などの罪で、別会社の桑田純代表取締役（43）も在宅起訴した。起訴状によると、小泉被告は2020年2月期〜22年2月期に所得約2億3千万円を隠し、法人税約5700万円を