旧優生保護法をめぐる一連の訴訟の原告団が高市総理と面会し、全ての被害者に対する補償の実現などを求める要請書を手渡しました。旧優生保護法のもとで不妊手術や人工妊娠中絶を強制された被害者に対する補償法は、施行から1年が経ちましたが、手術を受けた本人や配偶者、およそ8万4000人いるとされる被害者のうち、補償に至ったのはおよそ1500人と限られています。こうした中、旧優生保護法をめぐる一連の訴訟の原告団は、21日午