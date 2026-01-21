大相撲初場所は11日目、富山市出身の朝乃山はきょう、東前頭6枚目の平戸海に寄り切りで勝って3連勝で8勝目。うれしい勝ち越しを決めました。朝乃山が幕内で勝ち越すのは、西前頭筆頭で9勝6敗だった2024年春場所以来11場所ぶりです。