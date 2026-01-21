19日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、先週と変わらず1リットルあたり155円70銭でした。一方、灯油の宅配価格は18リットルで2,195円で、先週よりわずかに値上がりしています。暫定税率の廃止で、約4年ぶりに1リットルあたり150円台となっているレギュラーガソリン価格。19日時点の県内の平均小売価格は、先週と変わらず155円70銭でした。価格を調査している石油情報センターは「産油国のイラン