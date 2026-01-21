北秋田市のスキー場で、地元の保育園児たちがゲレンデをそりで滑りタイムを競い合いました。その名も「S-1グランプリ」。寒さなんてなんのその。園児たちは元気いっぱいに熱戦を繰り広げました。北秋田市の薬師山スキー場で開かれた「S-1グランプリ」。寒さの中でも体を動かし、元気に冬を楽しんでもらおうと、地元の鷹巣中央保育園が初めて開きました。レースに使うのは、肥料袋などの中にダンボールを入