¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ïºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂÇ·â¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ç¤Ïºòµ¨¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½Ð¾ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¡¢PS¤Ç¤â¤Û¤Ü½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.204¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ