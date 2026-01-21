「橋の上は凍結注意」道路が凍結した場合、特に橋の上や下り坂での車の運転に注意が必要です。橋の上は冷たい風が通り、雪がとけて再び凍り、滑りやすい環境にあります。JAF石川支部によりますと、雪道での停止やカーブを走行するには、手前からエンジンブレーキを使い徐々にスピードを落とすことが大切なポイントです。「急」のつく動きをせずに、タイヤのブレーキで止まるというよりも、エンジンブレーキで徐々に速度を落として