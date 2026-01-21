石川県金沢地区の公立高校に勤務する40代の女性教諭が2025年12月、石川県野々市市内の商業施設で万引きをしたとして、21日、停職3か月の懲戒処分を受けました。女性教諭は2025年12月27日、石川県野々市市内の商業施設で、野菜など5000円相当の食料品を万引きしたとして店員に通報され、警察から任意で取り調べを受けました。女性教諭は翌日、校長に万引きの事実を伝え、「恥ずかしく情けないことをしてしまった。購入するつもりだ